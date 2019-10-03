"الخارجية": تتابع بأهتمام شؤون المواطنين في قبرص وتم تخصيص سكن لأسرهم

وزارة الخارجية الكويتية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:03 03/10/2019 حدث بتاريخ: 17:03 03/10/2019

اكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الكويتي سامي الحمد أن وزارة الخارجية تابعت بأهتمام عن كثب منذ اللحظات الاولى شؤون المواطنين الكويتيين في قبرص وانها لن تألوا جهدا في توفير المساعدة والرعاية اللازمة لهم.

جاء ذلك في تصريح للحمد وتعليقا على ما تم تداولة من قبل وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بشأن وضع عدد من المواطنين الكويتيين في قبرص ومنع عودتهم الى الكويت بسبب قضية مشاجرة.

واكد انه بناء على توجيهات الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فقد تم توفير السكن للمواطنين الكويتيين واسرهم وفق رغبتهم واختيارهم وكذلك تخصيص مكتب محاماة لمتابعة القضية منذ البداية.

واشار الحمد الى ان ما تم تداولة من مقطع فيديو بشأن عدم توفير سكن للمواطنين وتواجدهم وامتعتهم دون سكن فأنه طبقا لافادة السفارة في قبرص وإفادة احد افراد عائلة الممنوعين من السفر والمتواجدين في قبرص بأن هذا التسجيل قد تم خلال فترة الانتقال من سكن الى اخر وذلك بسبب عدم وجود شاعر في الفندق الذي يقيمون فيه وان هذه العملية لم تستغرق اكثر من ساعتين.

واختتم الحمد تصريحه بالتأكيد على ان وزارة الخارجية لن تألوا جهدا من متابعة شؤون المواطنين الكويتيين وتقديم المساعدة والرعاية للازمتين لهم.