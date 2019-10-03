الاتحاد الأوروبي يعرب عن استعداده لدراسة مقترح بريطانيا الجديد بشأن اتفاق الخروج

الاتحاد الأوروبي

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:26 03/10/2019 حدث بتاريخ: 16:34 03/10/2019

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس إنها على استعداد " للانخراط بشكل بناء" مع مقترح بريطانيا الجديد للتوصل لاتفاق خروج مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما عرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خططه للنواب في مجلس العموم.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا برتود اليوم الخميس في بروكسل إنه يتعين على بريطانيا بذل مزيد من الجهد " وليس الجانب الأخر"، وذلك على الرغم من أن جونسون أشار إلى أن الخطوة المقبلة متروكة للاتحاد الأوروبي.

وأشارت المتحدثة إلى أن لندن هى من سوف تخرج من الاتحاد الأوروبي، مضيفة" نحن لسنا من سوف يرحلون ونحن نحمل حقيبة أو كرة أو أي غرض آخر".

وكانت لندن قد طرحت أمس الأربعاء مقترحها المنتظر بشأن بديل لفقرة شبكة الأمان الخاصة بإيرلندا المدرجة في اتفاق الخروج الحالي، التي تهدف لتجنب حدود صعبة في إيرلندا، والذي تقول بركسل إنها الآن تقوم بدراسته.

وقال جونسون اليوم في البرلمان" لقد أظهرنا مرونة كبيرة في سبيل التوصل لتسوية مع أصدقائنا الأوروبيين".

ومن المقرر أن يجرى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر محادثة هاتفية مع رئيس وزراء الايرلندي ليو فارادكار في وقت لاحق من اليوم.