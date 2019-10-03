فاو: أسعار الغذاء العالمية استقرت في سبتمبر

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:15 03/10/2019 حدث بتاريخ: 13:15 03/10/2019

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية كانت مستقرة في سبتمبر أيلول، إذ عوضت زيادات في أسعار الزيوت النباتية واللحوم تراجعا في أسعار السكر.

وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 169.9 نقطة في الشهر الماضي دون تغير عن أغسطس آب.

كانت القراءة السابقة لشهر أغسطس آب تبلغ 169.8 نقطة.

وتتوقع المنظمة أن يكون إنتاج الحبوب أقل وفرة قليلا في 2019 مقارنة مع التوقعات السابقة.

ونزل مؤشر فاو لأسعار السكر 3.9 بالمئة عن مستويات أغسطس آب،لأسباب أهمها توقعات بارتفاع مخزونات السكر بفضل آفاق إيجابية للإنتاج لموسم التسويق 2019-2020.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية 1.4 بالمئة على أساس شهري ليبلغ أعلى مستوياته في 13 شهرا، في حين ارتفع مؤشر اللحوم 0.8 بالمئة.

ولم يطرأ تغير كبير على مؤشر أسعار الحبوب عن أغسطس آب، وذلك بالرغم من تحرك مختلف مكوناته في اتجاهات متباينة. بينما شهدت أسعار اللحوم ارتفاعا أكبر، وكانت أسعار الذرة منخفضة على أساس شهري بسبب معروض كبير في الصادرات، وهبطت أسعار الأرز بفارق ضئيل.

وخفضت فاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2019 بواقع 2.2 مليون طن، ليكون إنتاج الحبوب العالمي عند 2.706 مليار طن لكنه لا يزال يزيد بنسبة اثنين بالمئة عن مستويات 2018.

وقالت فاو "الخفض الأخير يعود في أغلبه إلى خفض توقعات الإنتاج العالمي للأرز واللحوم، مما رجح كفة توقعات بإنتاج أكبر للحبوب الخشنة".

كانت توقعات الاستهلاك العالمي للحبوب في 2019-2020 عند 2.714 مليار طن، بانخفاض قدره 1.7 مليون طن عن سبتمبر أيلول، لكن بارتفاع 1.3 بالمئة عن 2018-2019 وتشكل مستوى مرتفعا قياسيا.

ورفعت فاو توقعاتها لمخزونات الحبوب العالمية بحلول نهاية موسم 2020 بواقع 2.4 مليون طن إلى 850 مليون طن بانخفاض اثنين بالمئة عن مستوياتها في بداية الموسم.