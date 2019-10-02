يونكر: خطة جونسون للبريكست تركت نقاطا بلا حل

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:44 02/10/2019 حدث بتاريخ: 21:44 02/10/2019

أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن ترحيبه "بالتقدم الإيجابي" الذي تم إحرازه من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، لكنه حذر من "نقاط إشكالية" في اقتراح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وذكرت المفوضية في أعقاب مكالمة هاتفية بين يونكر وجونسون: "لا تزال هناك بعض النقاط الإشكالية التي ستتطلب مزيدا من العمل في الأيام المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بإدارة شبكة الأمن".

وأشارت المفوضية إلى الحاجة إلى الحفاظ على "التوازن الدقيق" الذي حدده اتفاق سلام إيرلندا الشمالية، وأعربت عن قلقها بشأن الحاجة إلى "قواعد جمركية جوهرية".

وتقول المفوضية إنها ستنظر الآن بشكل موضوعي في النص القانوني لاقتراح جونسون. وذكرت المفوضية أن: "الاتحاد الأوروبي يريد اتفاقا. نحن نبقى متحدين ومستعدين للعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتحقيق ذلك، كما كنا منذ أكثر من ثلاث سنوات حتى الآن". كان جونسون قد حث اليوم الأربعاء، يونكر على قبول ما وصفه "بالحل التوافقي المعقول" من أجل تعديل اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون في خطاب ارسله إلى يونكر إنه يرغب في استبدال "شبكة الأمان" المعنية بالإبقاء على الحدود الايرلندية مفتوحة، بترتيبات جمركية بديلة.