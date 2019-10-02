بريطانيا مستعدة لمفاوضات مكثفة مع الاتحاد الأوروبي بشأن مقترحات الخروج

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:29 02/10/2019 حدث بتاريخ: 21:31 02/10/2019

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن جونسون سيجري محادثات مع زعماء الاتحاد الاوروبي في وقت لاحق يوم الأربعاء وإنه مستعد لفترة من المفاوضات المكثفة بعد أن عرض مقترحاته الجديدة لخروج بريطانيا من الاتحاد.

وقال المتحدث ”نعرض مقترحات نريد أن نبني عليها. أعتقد أن المهم هو رؤية أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتفاعل مع هذا المجال الواسع والاستمرار لمدة عشرة أيام في ما أقول إنها مباحثات مكثفة جدا معنا“.

وأضاف ”إذا لم يُظهر الاتحاد الأوروبي بوضوح أنه مستعد للتفاعل مع هذا المقترح فإن رئيس الوزراء كان واضحا في اننا سنمضي قدما في الخروج بدون اتفاق“.