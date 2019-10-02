أمريكي يقتل طفله في محاولة لـ"طرد جن" منه

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:01 02/10/2019 حدث بتاريخ: 21:01 02/10/2019

اعترف رجل أمريكي للشرطة، بأنه قتل ابنه في سن ستة أعوام في محاولة لـ"طرد جن شرير" منه.

وقال الرجل المدعو بابلو مارتينيز، وهو من مقيمي محمية للهنود الحمر في ولاية أريزونا، للمحققين إن الجن سيطر على ابنه الأسبوع الماضي، موضحا أنه لاحظ "شيئا شريرا" في نجله عندما كان يحممه.

وفي محاولة لطرد الجن الشرير، أمسك الرجل نجله على مدى خمس عشرة دقيقة تحت صنبور الماء الساخن كي يملئ الماء فمه، ما أسفر عن وفاة الطفل الذي تعرض لحروق طالت نحو 15% من جسده.

وحاولت زوجة مارتينيز وقفه عدة مرات، لكنه كان يصر على أن ما يفعله "واجب".

وبعد انتهاء عملية "طرد الجن"، حاول الرجل إنعاش ابنه ثم سلم نفسه للمحققين واعترف بمسؤوليته عما حدث، مضيفا أن ما فعله كان "مطلوبا لإنقاذ الطفل".

وحسب استطلاع للرأي أجري عام 2013، يؤمن نحو 46% من الأمريكيين في فعالية عمليات طرد الشياطين والجن، مع تسجيل زيادة الطلب على الطقوس الكاثوليكية الخاصة بهذا الشأن، حسب مجلة The Atlantic .