بومبيو يقول إنه شارك في المحادثة الهاتفية بين ترامب وزيلينسكي

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:25 02/10/2019 حدث بتاريخ: 17:25 02/10/2019

قال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الاربعاء إنه شارك في الاتصال الهاتفي بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي بات في صلب اجراء لعزل الرئيس الاميركي.

ويأخذ الديموقراطيون على ترامب طلبه من نظيره الاوكراني أثناء محادثة هاتفية قبل شهرين، التحقيق حول المرشح الديموقراطي جو بايدن الذي قد يكون منافسه في الانتخابات الرئاسية في 2020.

وأكد بومبيو خلال مؤتمر صحافي في روما مع نظيره الايطالي لويجي دي مايو "كنت مشاركا في الاتصال" الهاتفي.

وطلبت ثلاث لجان في الكونغرس رسميا من بومبيو تزويدها الوثائق الضرورية لتحقيقها.