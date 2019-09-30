قائد الحرس الثوري الإيراني: محو إسرائيل "لم يعد حلما بل هدفا يمكن تحقيقه"

الحرس الثوري الإيراني

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:35 30/09/2019 حدث بتاريخ: 21:37 30/09/2019

اعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي الاثنين أن تدمير إسرائيل "لم يعد حلما بل أصبح هدفا يمكن تحقيقه"، وذلك خلال اجتماع نصف سنوي لقادة الحرس الثوري في طهران. وكان المرشد العام للجمهورية الاسلامية الإيرانية قد صرح في 2018 بأن إسرائيل تشكل "سرطانا في الشرق الأوسط ويجب استئصاله".

اعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي الاثنين أن تدمير إسرائيل أمر ممكن مشيرا إلى أن ذلك "لم يعد حلما بل هدفا يمكن تحقيقه".

وقال اللواء سلامي "لقد وفرنا في الخطوة الثانية للثورة الإسلامية (ثاني 40 عاما من الثورة) إمكانية تدمير الكيان الصهيوني المزيف".

وأدلى اللواء سلامي بهذه التصريحات في طهران خلال اجتماع دوري لقادة الحرس الثوري فيما يخشى عدد من المراقبين تصعيدا في التوتر بين طهران من جهة وواشنطن وحلفائها من جهة أخرى يمتد إلى كل الشرق الأوسط.

وأضاف "لا بد في الخطوة الثانية من محو هذا الكيان المقيت من جغرافيا العالم وهو أمر لم يعد حلما بل هدفا يمكن تحقيقه" وذلك كما نقل عنه الموقع الرسمي للحرس الثوري. وأوردت تصريحاته أيضا وكالتا فارس للأنباء وتسنيم.

وأوردت تصريحاته أيضا وكالة الأنباء الإيرانية في إطار خبر تحت عنوان "الأعداء يعانون من ضعف لا يمكن العودة عنه" مشددة على قول اللواء سلامي إنه رغم "العداء" لإيران فانها تزداد قوة "وستخرج منتصرة على خصومها".

ويعد العداء لإسرائيل من ثوابت سياسة إيران ما بعد الثورة الإسلامية عام 1979 بينما تدعم طهران بشكل واضح حركتي حماس والجهاد الإسلامي في الأراضي الفلسطينية وحزب الله الشيعي اللبناني.

في حزيران/يونيو 2018 أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي "موقف" طهران الثابت بأن إسرائيل تشكل "سرطانا في الشرق الأوسط ويجب استئصاله".