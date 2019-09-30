متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا ينفي تحرشه بامرأتين قبل 20 عاما

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:20 30/09/2019 حدث بتاريخ: 13:35 30/09/2019

نفى متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون مزاعم عن تحرش جونسون بامرأتين قبل 20 عاما.

وبينما يستعد جونسون لقيادة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر تشرين الأول تعرضت علاقاته السابقة مع عدة نساء للتدقيق. وألقت المزاعم بظلالها على المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الذي بدأ أعماله أمس الأحد.

وكتبت الكاتبة الصحفية شارلوت إدواردز في صحيفة صنداي تايمز تقول إن جونسون تحسس جسدها خلال غداء في عام 1999 عندما كان رئيسا لتحرير مجلة ذا سبكتاتور.

وكتبت "تحت المائدة.. شعرت بيد جونسون على فخذي وكان يضغط عليه".

وقالت إدواردز إنها أسرت بذلك إلى امرأة أخرى كانت تجلس بجوار جونسون من الناحية الأخرى. وأضافت أن المرأة قالت لها إن جونسون لامسها أيضا.

وقال المتحدث باسم جونسون للصحفيين "هذا الزعم غير صحيح".

وبعد أن نفت رئاسة الوزراء المزاعم كتبت إدواردز على تويتر تقول "إذا كان رئيس الوزراء لا يتذكر الواقعة فمن الواضح أن ذاكرتي أقوى من ذاكرته".

ورفض وزير المالية ساجد جاويد مرارا تناول المزاعم عندما سُئل عنها اليوم الاثنين لكنه قال إن رئيس الوزراء أكد أنها غير صحيحة.

ويوم الجمعة قالت سلطة لندن الكبرى، وهي الحكومة المحلية للعاصمة ويديرها حزب العمال المعارض، إنها أحالت جونسون إلى هيئة الرقابة في الشرطة لاحتمال التحقيق معه حول مزاعم بارتكاب تجاوزات تتعلق بسيدة أعمال أمريكية عندما كان رئيس بلدية لندن.

وتأتي تلك الإحالة بعد مزاعم نشرتها لأول مرة صنداي تايمز وأفادت بأن جونسون تقاعس عندما كان رئيس بلدية لندن عن كشف علاقته الشخصية الوثيقة بسيدة الأعمال جنيفر أركوري التي تعمل في مجال التكنولوجيا والتي تلقت آلاف الجنيهات الإسترلينية من مخصصات الأعمال العامة كما شاركت في رحلات تجارية رسمية.