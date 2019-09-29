حزب المستشار النمساوي السابق يفوز بـ36.8%

المستشار النمساوي السابق زباستيان كورتس

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:01 29/09/2019 حدث بتاريخ: 20:01 29/09/2019

أشارت أحدث التوقعات إلى أن حزب المستشار النمساوي السابق زباستيان كورتس أحرز تقدما كبيرا في الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم الأحد.

وأوضحت هذه التوقعات أن الحزب المحافظ حصل على 36.8% بزيادة بمقدار 5.3 نقطة مئوية مقارنة بالنتيجة التي كان قد حصل عليها في انتخابات 2017.

في المقابل، حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي تتصدر باميلا ريندي-فاجنر قائمة مرشحيه، على 22% وهي أسوأ نتيجة يحصل عليها في انتخابات على المستوى الاتحادي على الإطلاق.

وتمثل هذه النتيجة تراجعا بمقدار 4.8 نقطة مئوية مقارنة بالنتيجة التي كان الاشتراكيون حصلوا عليها في الانتخابات البرلمانية قبل عامين.

ومني حزب الحرية اليميني بهزيمة ساحقة إذ حصل على 16.1% بتراجع بمقدار 9.9 نقطة مئوية مقارنة بانتخابات 2017.

ويأتي ذلك على خلفية ما يُعْرَف بـ " فضيحة إبيزا"، الخاصة بظهور مقطع فيديو لرئيس الحزب السابق هاينتس-كريستيان شتراخه وهو يناقش صفقات تتعلق بالبنية التحتية، والإعلام مع امرأة انتحلت شخصية متبرعة روسية ثرية. واستقال شتراخه من منصب نائب المستشار، ويخضع الآن للتحقيق للاشتباه في قيامه بإساءة استخدام سلطته.

وقبل ثلاثة أيام من الانتخابات، أشار الادعاء العام إلى الاشتباه في ارتكاب شتراخة مخالفات مالية داخل الحزب.

وإلى جانب حزب الشعب، أوضحت النتائج أن حزب الخضر جاء من ضمن أكبر الفائزين في انتخابات اليوم إذ حصل حزب أنصار حماية البيئة على 14.2% ليعود مرة أخرى إلى البرلمان وتتاح له إمكانية تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب كورتس.

كما أظهرت التوقعات حصول حزب (نيوز) الليبرالي على 7.6% بزيادة بمقدار 2.4 نقطة مئوية ليتمكن من دخول البرلمان.