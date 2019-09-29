راب: بريطانيا "لن تغض الطرف" عندما يتعرض المحتجون للضرب في هونغ كونغ

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:01 29/09/2019 حدث بتاريخ: 19:05 29/09/2019

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الأحد إن بريطانيا لن تتجاهل طريقة معاملة المحتجين في هونغ كونغ عندما يتعرضون للضرب بشكل عشوائي.

وأضاف راب خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم "لن نغض الطرف عندما يتعرض شعب هونغ كونغ للضرب بشكل عشوائي في القطارات لممارسته الحق في الاحتجاج السلمي".

وشهد اليوم الأحد بعضا من أوسع وأعنف الاشتباكات منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونغ كونغ قبل أكثر من ثلاثة أشهر مع إبداء المحتجين غضبهم مما يصفونه بالتدخل الصيني في هونغ كونغ.