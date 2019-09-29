الحكومة البريطانية تتعهد بتقديم 13 مليار جنيه استرليني لدعم 40 مستشفى

وزير الصحة مات هانكوك

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:03 29/09/2019 حدث بتاريخ: 14:56 29/09/2019

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأحد عزمها ضخ 13 مليار جنيه استرليني (16 مليار دولار) في 40 مستشفى، وذلك بالتزامن مع انطلاق مؤتمر حزب المحافظين الحاكم.

وقال وزير الصحة مات هانكوك إنه سيتم بناء مستشفيات جديدة وإعادة تأهيل أخرى بصورة كاملة بهذه الأموال على مدار السنوات العشر القادمة، كما تعهد بتحسين الرعاية المقدمة لمرضى الصحة العقلية.

ومن المقرر أن يتواصل مؤتمر حزب المحافظين حتى الأربعاء القادم في مانشستر، وسط توقعات بأن يركز على البحث عن مخرج للنزاع المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء بوريس جونسون خطابا أمام المؤتمر في يومه الأخير.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا تعاني من مشكلات كبيرة. ويواجه جونسون اتهامات بتضليل الناخبين قبل الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 بوعوده المتعلقة بتحسين هيئة الخدمة الصحية.

وزعم جونسون في حينه أن لندن مُلزَمة بدفع 350 مليون جنيه استرليني للاتحاد الأوروبي كل أسبوع، وهي الأموال التي قال إنه من الأفضل إنفاقها على قطاع الصحة الوطنية.

إلا أن جونسون لم يوضح أن بريطانيا تستعيد جزءا كبيرا من مساهماتها في الاتحاد الأوروبي، من أجل قطاع الزراعة على سبيل المثال.