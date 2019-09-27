رئيس وزراء باكستان يحذر من نشوب " حمام دم" في كشمير

رئيس وزراء باكستان عمران خان

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:48 27/09/2019 حدث بتاريخ: 21:53 27/09/2019

حذر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الجمعة من وقوع "حمام دم" في كشمير عقب تحرك من جانب الهند الشهر الماضي لتجريد الجزء الذي تديره الهند من المنطقة المتنازع عليها من الحكم الذاتي الخاص.

وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، حث خان الأمم المتحدة والقوى العالمية على التدخل لمنع حدوث مواجهة محتملة بين الخصمين المسلحين نوويا.

وقال خان: "عندما لا يكون لدينا خيار آخر، سنقاتل وعندما تقرر قوة نووية القتال حتى النهاية، فإن العواقب تتجاوز بكثير المنطقة، إلى العالم".

وحذر خان من أن الإجراءات الهندية ستجعل الشباب المسلم متطرفًا، ووصف رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بأنه "متعجرف".

وقال خان "النساء والأطفال والمرضى محبوسون مثل الحيوانات ... سيكون هناك حمام دم بعد رفع حظر التجول".

وجردت الهند كشمير، ذات الغالبية المسلمة، من وضعها الخاص المتمتع بالحكم الذاتي في أوائل الشهر الماضي، وفرضت قيودا على الحركة والاتصالات.

ونشرت السلطات نشر الآلاف من القوات واحتجزت المئات من الناشطين السياسيين.

ورفعت الهند الحصار في معظم المناطق ، لكنه لا يزال قائما في العديد من مناطق وادي كشمير.

وكان رئيس الوزراء الهندي مودي ، قد تحدث في وقت سابق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، لكنه لم يتناول قضية كشمير في خطابه.

وتصاعدت التوترات بين الدولتين المتنافستين بجنوب آسيا، حيث جرى تخفيض العلاقات الدبلوماسية بينهما، ووقف التجارة الثنائية والنقل عبرالحدود.