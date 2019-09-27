مقتل ثلاثة في تحطم هليكوبتر تابعة للأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى

قوات تابعة لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:32 27/09/2019 حدث بتاريخ: 19:32 27/09/2019

قال رئيس بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى اليوم الجمعة إن طائرة هليكوبتر حربية سنغالية ضمن البعثة تحطمت مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وكتب رئيس بعثة الأمم المتحدة مانكير ندياي على موقع تويتر إن الحادث وقع أثناء هبوط الطائرة في بلدة بوار بغرب البلاد وأصيب فيه أيضا شخص بجروح.

وتضم المهمة أكثر من 12 ألفا من الجنود الذين يحاولون استعادة الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، التي أطاح فيها متمردو السيليكا، الذين يغلب عليهم المسلمون، بالرئيس في عام 2013، مما أثار ردود فعل انتقامية من قبل ميليشيات يغلب عليها المسيحيون.