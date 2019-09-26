إعدام رجل في تكساس قتل ثلاثة أفراد من عائلته

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:45 26/09/2019 حدث بتاريخ: 14:45 26/09/2019

نفذّت السلطات في ولاية تكساس الأميركية الأربعاء حكم الإعدام بالحقنة القاتلة في حق روبرت سباركس الذي أقدم على قتل ثلاثة أفراد من عائلته.

وحُكم على سباركس بالإعدام في العام 2008 لطعنه زوجته وابنيها البالغين 9 و10 سنوات حتى الموت قبل اغتصاب ابنتيها البالغتين من العمر 12 و14 عاما في منزلهما في دالاس في منتصف الليل.

وبعد وقت قصير من الجريمة، ادعى هذا الأربعيني أنه ارتكب هذه الجريمة ليحمي نفسه من زوجته التي زعم أنها كانت تحاول تسميمه.

واستأنف محاموه الحكم أمام المحكمة العليا قائلين إنه مضطرب عقليا ويعاني من الذهان ما يجعله غير مؤهل لعقوبة الإعدام.

كما أشاروا إلى أن حاجب المحكمة كان يضع ربطة عنق سوداء مع محقنة بيضاء، ما يمكن أن يكون قد أثر على قرار هيئة المحلفين.

ورفضت المحكمة العليا الاستئناف قبل ساعات من تنفيذ الإعدام.

واعترفت القاضية سونيا سوتوماير بأن خيار الحاجب كان "مثيرا للاضطراب" لكنها قالت إنه ما من دليل كاف على أن هيئة المحلفين رأت ربطة العنق تلك.

وهي حضت القضاة مستقبلا على منع ملابس مماثلة أو دخول الأشخاص الذين يرتدونها إلى قاعة المحكمة.

وسباركس هو الشخص السابع الذي ينفذ في حقه حكم الإعدام في تكساس والسادس عشر في الولايات المتحدة منذ بداية العام.