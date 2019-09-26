زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب غرب إيران

قياس قوة أحد الزلازل

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:18 26/09/2019 حدث بتاريخ: 10:29 26/09/2019

ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر محافظة لرستان غرب إيران فجر اليوم الخميس.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الهزة وقعت في الساعة 0405 فجر اليوم في ضواحي مدينة ججابل الواقعة في محافظة لرستان والمتاخمة لمحافظة إيلام.

ووقع الزلزال على عمق تسعة كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار.

وتتعرض إيران لزلازل متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.