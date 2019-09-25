الرئيس الأوكراني يطالب المجتمع الدولي بالمساعدة في حل صراع بلاده مع روسيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:19 25/09/2019 حدث بتاريخ: 18:49 25/09/2019

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بالمساعدة في حل الصراع بين أوكرانيا وروسيا.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال زيلينسكي في نيويورك :" لا أحد منكم سيشعر بالأمان طالما ظلت روسيا تخوض حربا ضد أوكرانيا".

وأضاف زيلينسكي أنه في عالم تسوده العولمة لا يوجد شيء كهذا " حرب نيابة عن شخص آخر"، وتابع " كل رئيس دولة أو رئيس حكومة يشارك في المسؤولية ليس عن مصير بلده وحسب بل كذلك عن العالم كله".

وتابع زيلينسكي إن بلاده تسعى من أجل " تأمين السلام بطريقة متحضرة".

ولم يتطرق الرئيس الأوكراني في كلمته إلى اتهامه بتلقيه طلبا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محادثة هاتفية تمت بينهما في تموز/يوليو الماضي، بإجراء تحقيقات لإلحاق الضرر بمنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وكان قد كُشِفَ النقاب عن مطالبة ترامب لزيلينسكي بإجراء تحقيق عن فساد محتمل في تعيين نجل خصم ترامب السياسي بايدن في منصب بارز في شركة النفط والغاز الأوكرانية، بوريسما عام 2014 .

ويتهم الديمقراطيون ترامب بمخالفة الدستور وبدأوا أول الخطوات للتحقيق في تقصيره في أداء مهامه تمهيدا لعزله من منصبه.