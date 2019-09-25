بومبيو: كلما زاد اندفاع إيران العدائى كلما زادت العقوبات ضدها

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:53 25/09/2019 حدث بتاريخ: 16:53 25/09/2019

هدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء بتشديد العقوبات على إيران، حتى في الوقت الذي أشار فيه إلى أن الضغط على البلاد يتسبب في قيام طهران بالتصرف بشكل "عدواني مذعور ".

وقال بومبيو في اجتماع استضافته جماعة ضغط معادية لإيران في نيويورك: "كلما زاد اندفاع إيران العدائى كلما زاد ويجب أن يزيد ضغطنا".

وأضاف بومبيو: "لن يتم رفع العقوبات، وسيتم تشديدها"، معربا عن اعتقاده بأن الضغط كان يأتى بنتائج فيما يتعلق بإيران. وأوضح أن الهدف هو حمل إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.