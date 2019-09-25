الجيش الأمريكي يقول إن قتيلا سقطوا في ضربة جوية نفذها بجنوب ليبيا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:46 25/09/2019 حدث بتاريخ: 12:58 25/09/2019

قالت القوات الأمريكية اليوم الأربعاء إنها قتلت 11 شخصا يُشتبه بأنهم متشددون على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية في ثاني ضربة جوية أمريكية قرب مدينة مرزق بجنوب ليبيا خلال أقل من أسبوع.

ونُفذ الهجوم أمس الثلاثاء في أعقاب ضربة يوم 19 سبتمبر أيلول قالت الولايات المتحدة إنها أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص يُشتبه بأنهم متشددون.

وقال الميجر جنرال وليام جايلر مدير العمليات في القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "نُفذت هذه الضربة الجوية لتصفية إرهابيي داعش وسلبهم القدرة على شن الهجمات على الشعب الليبي".

وتقهقر بعض مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية جنوبا في الصحراء الليبية بعدما خسر التنظيم معقله في مدينة سرت الساحلية أواخر عام 2016.

وقالت الولايات المتحدة إنها لن تسمح للمتشددين باستغلال صراع بين فصائل ليبية في الشرق وأخرى في الغرب للسيطرة على العاصمة طرابلس والاحتماء بها.

وبدأت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر هجوما لانتزاع السيطرة على العاصمة في أبريل نيسان مما عرقل خططا تقودها الأمم المتحدة للوساطة في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا.