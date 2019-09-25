توقعات بمزيد من المطالبات لجونسون بالاستقالة مع استئناف عمل البرلمان البريطاني

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:16 25/09/2019 حدث بتاريخ: 10:16 25/09/2019

من المتوقع أن يلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقبالا غير ودي وأن يواجه مزيدا من الدعوات للاستقالة اليوم الأربعاء عندما يستأنف البرلمان عمله عقب حكم أصدرته المحكمة العليا في بريطانيا بعدم قانونية تعليق أعماله.

وتجاهل جونسون الدعوات الفورية التي تطالبه بالاستقالة عقب قرار المحكمة العليا أمس الثلاثاء، قائلا إنه "لا يوافق بشدة على هذا الحكم".

وسبق أن قال جونسون إنه يريد تعليق عمل البرلمان حتى 14 تشرين أول/أكتوبر لتمهيد الطريق لبرنامج عمل حكومي جديد في دورة جديدة للبرلمان.

واتهمه المعارضون بالسعي للحد من التدقيق في خطط بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق أو بدونه في 31 تشرين أول/أكتوبر.

وقضت المحكمة أن توصية جونسون للملكة اليزابيث الثانية بإرجاء أو تعليق عمل البرلمان "غير قانوني وباطلوليس له أي تأثير".

وقالت المحكمة "هذا ليس تأجيلا طبيعيا. لقد منع البرلمان من القيام بدوره الطبيعي".

وفي حديثه في نيويورك أمس الثلاثاء، قال جونسون إن قرار المحكمة لن يمنعه من "المضي قدما وتحقيق رغبة الشعب في الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين أول/أكتوبر المقبل".

وقبل عودته من نيويورك، حيث كان يحضر اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجه جونسون إشارة أخيرة واحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، في خطاب ركز على التكنولوجيا.

وأثار تسلية المندوبين بتشبيهه الشخصية الاسطورية، بروميثيوس، بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وطبقا للأسطورة اليونانية، عاقب الاله زيوس، بروميثيوس بتكبيله بالقيود على جبل،وانتزاع كبده.