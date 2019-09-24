روحاني يقول إنه مستعد لمناقشة إجراء تغييرات محدودة على الاتفاق النووي حال رفع العقوبات

الرئيس الإيراني حسن روحاني

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:52 24/09/2019 حدث بتاريخ: 19:52 24/09/2019

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الثلاثاء إنه مستعد لمناقشة إدخال تغييرات أو إضافات أو تعديلات محدودة على الاتفاق الذي أبرمته الجمهورية الإسلامية مع الدول الست الكبرى عام 2015 إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن طهران.

وأضاف روحاني لوسائل الإعلام في نيويورك ”سأكون مستعدا لبحث إدخال تغييرات أو إضافات أو تعديلات محدودة على الاتفاق النووي حال رفع العقوبات“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق العام الماضي وعاود فرض عقوبات على إيران كانت قد رفعت بموجب الاتفاق مقابل الحد من برنامجها النووي.