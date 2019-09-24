ميركل تجري محادثات مع أردوغان حول تطبيق اتفاقية اللاجئين

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:11 24/09/2019 حدث بتاريخ: 10:11 24/09/2019

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول مواصلة تطبيق اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية مساء أمس الخميس أن المحادثات الثنائية، التي جرت على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ في نيويورك، دارت أيضا حول تطورات الأوضاع في سورية والعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

ويستمر تدفق اللاجئين من تركيا إلى اليونان، حيث وصل خلال الفترة من الجمعة حتى الأحد الماضيين 719 مهاجرا إلى جزر يونانية عبر تركيا، حسبما ذكرت وزارة الحماية المدنية اليونانية أمس الاثنين.

وبحسب البيانات، يقيم في الجزر اليونانية حاليا أكثر من 28630 مهاجرا.

وذكرت الإذاعة اليونانية الرسمية (إيه آر تي) أن هذا العدد غير مسبوق منذ دخول اتفاقية اللاجئين مع تركيا حيز التنفيذ في آذار/مارس .2016

ومن المرجح أن المحادثات بين ميركل وأردوغان حول سورية تطرقت إلى الوضع في مدينة إدلب، آخر معقل رئيسي للمسلحين في سورية.

وكانت روسيا، بصفتها داعما للحكومة السورية، وتركيا، بصفتها داعما للمسلحين، اتفقتا قبل عام على إنشاء منطقة عازلة غير مسلحة، للحيلولة دون شن النظام السوري هجوما على المدينة، إلا أن القوات السورية بدأت هجمات في نيسان/أبريل الماضي، بدعم من طائرات روسية، وتعرضت مستشفيات وبنى تحتية مهمة للقصف خلال ذلك.

كما أجرت المستشارة محادثات ثنائية في نيويورك مع الرئيس العراقي برهم صالح حول إعادة إعمار العراق ومكافحة تنظيم "داعش" وتطورات أخرى في المنطقة.