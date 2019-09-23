أفغانستان: مقتل 35 مدنيا على الأقل في هجوم للقوات الحكومية بجنوب البلاد

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:38 23/09/2019 حدث بتاريخ: 12:59 23/09/2019

قال مسؤولان أفغانيان اليوم الاثنين إن ما لا يقل عن 35 مدنيا لقوا حتفهم وأصيب 13 شخصا في هجوم نفذته القوات الحكومية في إقليم هلمند بجنوب البلاد.

وقع الهجوم الليلة الماضية عندما داهمت قوات أفغانية منزلا قال مسؤولون إن حركة طالبان تستخدمه لتدريب الانتحاريين، لكن أثناء العملية تعرض حفل زفاف على مقربة من الهدف لإطلاق النار.

وقال عطا الله أفغان العضو في المجلس المحلي في هلمند "35 مدنيا قتلوا وأصيب 13. كان هؤلاء يحضرون حفل زفاف بالقرب من موقع الهجوم في منطقة خاكسار في موسى قلعة".

وقال عبد المجيد أخوند زاده، وهو عضو آخر بالمجلس، إن 40 شخصا، جميعهم مدنيون، قتلوا في الهجوم.