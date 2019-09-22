إطلاق سراح ناقلة النفط البريطانية المحتجزة لدى إيران خلال ساعات

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s سي ان ان المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:43 22/09/2019 حدث بتاريخ: 17:44 22/09/2019

قال إيريك هانل المالك السويدي لناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، المحتجزة لدى إيران، لـCNN، الأحد، إن السلطات الإيرانية ستطلق سراح سفينته، خلال ساعات.

وصرح المدير التنفيذي لشركة ستينا بولك، المالكة للسفينة لوكالة الأنباء السويدية، "لقد تلقينا معلومات هذا الصباح، يبدو أن السلطات الإيرانية ستفرج عن السفينة في غضون ساعات قليلة".

وكانت السلطات الإيرانية احتجزت السفينة في 19 يوليو تموز الماضي، خلال مرورها في مضيق هرمز أمام السواحل الإيرانية، وذلك ردًا على احتجاز السلطات البريطانية لناقلة نفط إيرانية كانت في طريقها إلى سوريا، وأفرجت سلطات إقليم جبل طارق عن السفينة فيما بعد.

وتشهد منطقة الخليج توترات كبيرة بعد الاستيلاء على تلك السفينة، واستهداف ناقلات نفط أخرى في الخليج، مما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا للدفع بقوات إضافية لتأمين حركة الملاحة في الخليج.