منظمة الصحة العالمية تتهم تنزانيا بإخفاء معلومات عن حالات إيبولا مشبوهة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:21 22/09/2019 حدث بتاريخ: 16:21 22/09/2019

اتهمت منظمة الصحة العالمية تنزانيا بعدم تزويدها بمعلومات عن حالات مشبوهة من إيبولا في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا، ما من شأنه تقويض جهود لجم انتشار هذا الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص في المنطقة.

وفي بيان نشر السبت، كشفت المنظمة الأممية أنها علمت في العاشر من أيلول/سبتمبر بأنه تمّ الإبلاغ عن حالة مشبوهة من إيبولا في دار السلام. وقد وضع البعض من معارف المريض الذي كشف الفحص الطبي عن إصابته بحمى نزفية في الحجر الصحي، بحسب منظمة الصحةالعالمية التي أوضحت أنه تمّ أيضا الإبلاغ رسميا عن حالتين أخريين مشبوهتين.

وجاء في البيان "بالرغم من طلبات متكررة، لم تتلقَ منظمة الصحة العالمية أي تفاصيل أخرى عن هذه الحالات من سلطات تنزانيا".

وكانت السلطات التنزانية قد أعلنت رسميا في الرابع عشر من أيلول/سبتمبر عن عدم وجود أثر لفيروس إيبولا في البلد، رافضة إجراء "فحص إثبات ثانوي" في أحد مراكز منظمة الصحة العالمية. ثمّ أُبلغت المنظمة الأممية في التاسع عشر من الشهر بأن أحد معارف المريض مصاب بالمرض ونقل إلى المستشفى.

وجاء في البيان "لم تنقل حتّى الساعة نتائج الفحوصات السريرية، بما فيها الفحوص المخبرية، إلى منظمة الصحة العالمية. وقلّة المعلومات الواردة إلى المنظمة لا تتيح وضع فرضيات بشأن السبب المحتمل للمرض".

وأكّدت المنظمة الأممية أن "قلّة الملومات الرسمية التي توفّرها السلطات تشكّل تحديا كبيرا في ما يخصّ تقييم مدى الخطر"، محذّرة من احتمال أن "يكون الخطر مرتفعا جدّا على الصعيد الوطني".

وأوضحت المنظمة التي تتّخذ في جنيف مقرّا لها أنه لا مؤشرات لديها إلى "انتقال للعدوى على نطاق واسع بسبب هذه الحالات"، لكنها شدّدت على ضرورة مواصلة التحقيقات للتوصّل إلى نتيجة تسمح بتقييم الوضع.

وتشهد بلدان شرق إفريقيا حالة استنفار إثر تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية المجاورة لتنزانيا، ما أودى بحياة أكثر من 2100 شخص في أقلّ من سنة. وشخّصت إصابة أربعة أشخاص بالفيروس في أوغندا وهم توفوا من جراء المرض.

ويعدّ هذا الوباء الذي تشهده الكونغو الديموقراطية ثاني أخطر تفشٍ للفيروس في التاريخ، بعد ذلك الذي تسبب بوفاة أكثر من 11 ألف شخص في غينيا وسيراليون وليبيريا، بين 2014 و2016.

وتعيق النزاعات الدائرة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية جهود لجم انتشار المرض، بالإضافة إلى الهجمات التي تستهدف الطواقم الطبية.