تركيا: تحييد 12 مسلحا من حزب "العمال الكردستاني" داخل وخارج البلاد

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:36 22/09/2019 حدث بتاريخ: 12:53 22/09/2019

حيّدت القوات التركية، 12 مسلحا من حزب "العمال الكردستاني" في عمليات داخل البلاد وشمال العراق، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم الأحد.

وقالت وزارة الداخلية التركية في بيان اليوم الاحد، إن قوات الأمن حيدت 5 مسلحين في ريف قضاء بيرفاري التابع لولاية سعيرت جنوب شرق البلاد.

وأضاف البيان أن العملية الأمنية جرت بدعم من سلاح الجو التركي، وأنها ما زالت مستمرة.

من جانب آخر ذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن سلاح الجو تمكن من تحييد 7 مسلحين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وأشار البيان إلى أن مقاتلات تركية استهدفت مواقع للإرهابيين في منطقة هفتانين، في إطار عملية المخلب الجارية منذ 27 أيار/مايو الماضي.

يذكر أنه في 27 أيار/مايو الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد، أتبعتها بعملية المخلب2- في 13 تموز/يوليو الماضي ثم المخلب3- في 24 آب/أغسطس الماضي.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع الحزب وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية ينفذها الحزب داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفا المدنيين وعناصر الأمن والجيش.