نائب رئيس حزب العمال البريطاني ينجو من محاولة إقصائه لموقفه من البريكست

توم واتسون نائب رئيس حزب العمال البريطاني

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:06 21/09/2019 حدث بتاريخ: 15:07 21/09/2019

تخلي حزب العمال البريطاني المعارض يوم السبت عن محاولة لإقصاء توم واتسون نائب زعيم الحزب بسبب موقفه من خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي‭‭ ‬‬(البريكست).

ويساند واتسون إجراء استفتاء ثان قبل إجراء انتخابات برلمانية وهو ما يخالف موقف زعيم الحزب جيريمي كوربين.

وقال مسؤولان في حزب العمال إن جون لانزمان مؤسس حركة مومنتوم اليسارية اقترح إلغاء منصب نائب زعيم الحزب بسبب ما اعتبره خيانة لمبادئ الحزب فيما يتعلق بالخروج من التكتل خلال اجتماع للجنة التنفيذية للحزب على مستوى البلاد.

لكن مصدرا في الحزب قال يوم السبت إن كوربين تدخل قبل عقد المؤتمر السنوي للحزب في برايتون.

وقال ”اقترح جيريمي كوربين عدم طرح هذا الإجراء للتصويت والاستعاضة عن ذلك بمراجعة موقف نائب الزعيم والمواقف الأخرى الداعمة لرئيس الحزب“.

وأثار الإجراء المقترح انتقاد شخصيات بارزة في الحزب من بينها رئيس بلدية لندن صادق خان، في توقيت تواجه فيه البلاد احتمال إجراء انتخابات برلمانية لحل أزمة البريكست.

وقال خان على تويتر ”علينا أن نركز على المعركة مع (رئيس الوزراء) بوريس جونسون ومساعيه الكارثية للخروج دون اتفاق وليس على التشاحن فيما بيننا“.

وقال واتسون في وقت سابق لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”أعتقد أن جون لانزمان وجماعته غاضبون جدا من (موقفي من البريكست) لدرجة أنهم يفضلون الإطاحة بي على إجراء نقاش معي بشأن الأمر“.

ويساند كوربين إجراء استفتاء ثان لكن ليس قبل إجراء الانتخابات التي قد تجرى قريبا ربما هذا العام، لكن واتسون يريد إجراء الاستفتاء أولا لتسوية الأمر قبل أن يختار البريطانيون حكومة جديدة.