ترامب: لا حاجة للتوصل لاتفاق تجاري مع الصين قبل الانتخابات الرئاسية

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:51 20/09/2019 حدث بتاريخ: 20:51 20/09/2019

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنّ لا حاجة للتوصّل لاتفاق تجاري مع الصين قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نهاية العام المقبل.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون "نريد اتفاقاً كاملاً. اتفاق جزئي لا يهمّني".

وأضاف "لا أعتقد أنني بحاجة إليه قبل الانتخابات".

واعتبر الرئيس الأميركي أنّ التوصّل لاتّفاق "يمكن أن يحصل بسرعة، لكنه لن يكون الاتفاق الصحيح. عليك أن تقوم بالأمر بشكل صحيح".

وأضاف "إنّه اتّفاق معقّد، لا سيّما في ما يتعلّق بحماية الملكية الفكرية".

وإذ جدّد ترامب التأكيد على أنّ علاقته بنظيره الصيني شي جينبينغ ممتازة، قال "لكن في الوقت الحالي لدينا خلاف صغير".

وتخوض الولايات المتحدة والصين حربا تجارية منذ أكثر من عام لكنهما خففتا أخيرا من الرسوم الانتقامية بينهما تمهيداً لاستئناف المفاوضات في تشرين الأول/أكتوبر.