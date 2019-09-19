الاتحاد الأوروبي يؤكد تلقى " وثائق" من بريطانيا

الاتحاد الأوروبي

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:44 19/09/2019 حدث بتاريخ: 17:01 19/09/2019

أكدت مينا اندريفا المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن المفوضية تلقت" وثائق" من بريطانيا، تضم الأفكار التي تطرحها من أجل التوصل لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين أول/اكتوبر المقبل.

وأضافت اليوم الخميس" على هذا الأساس سوف نجري مناقشات من الناحية الفنية" بشأن " القواعد المتعلقة بالجمارك والبضائع المصنعة والأمور الصحية".

وقال متحدث حكومي بريطاني إن الوثائق" أوراق عمل سرية فنية تعكس الأفكار التي تطرحها المملكة المتحدة".

ويشار إلى أن أوراق العمل عادة ما تثير نقاط نقاش دبلوماسية، وليس مقترحات حقيقة".

وأضاف" سوف نقدم حلولا مكتوبة رسمية عندما نكون على استعداد، وليس وفقا لموعد نهائي محدد زائف".

وكان وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي قد طالب بروكسل في وقت سابق بإظهار " الإبداع والمرونة" في المفاوضات .

وأضاف في منتدي اقتصادي في إسبانيا" تبنى توجه صارم حاليا لن يؤدي للتوصل لاتفاق، ومسؤولية التوصل لحل تقع على عاتق الجانبين".