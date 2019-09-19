ظريف يحذر من نشوب حرب بسبب الهجمات على السعودية

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:30 19/09/2019 حدث بتاريخ: 13:45 19/09/2019

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الخميس إن إطلاق تعبير "عمل من أعمال الحرب" على الهجمات التي استهدفت موقعين نفطيين سعوديين ربما كان يهدف لاستدراج الرئيس الامريكي دونالد ترامب ليشن حربا على إيران.

وكتب ظريف على تويتر "عمل من أعمال الحرب أم إثارة للحرب؟ بقايا الفريق-بي (وحلفاء طموحون) يحاولون استدراج دونالد ترامب لخوض حرب".

وكان ظريف قد قال من قبل إن "الفريق بي"، وهو تعبير يشير به إلى زعماء من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد يدفع الرئيس الأمريكي إلى صراع مع طهران.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأربعاء الهجمات على السعودية بأنها "عمل من أعمال الحرب".