بومبيو يبحث مع الحلفاء الخليجيين طريقة الرد على عمل إيران "الحربي"

وزير الخارجية الأميركي مارك بومبيو في السعودية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:46 19/09/2019 حدث بتاريخ: 13:18 19/09/2019

يبحث وزير الخارجية الأميركي مارك بومبيو مع حلفائه الخليجيين في أبوظبي الخميس ردا محتملا على الهجوم الذي استهدف ارامكو واعتبرته واشنطن "عملا حربيا" من قبل إيران.

ويثير التشدد الأميركي حيال إيران مخاوف من تصعيد كبير في المنطقة الهشة على خلفية هجوم السبت غير المسبوق والذي تسبّب بوقف نحو نصف الانتاج السعودي اليومي من النفط.

ويصل بومبيو إلى أبوظبي قادما من جدة حيث التقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي اعتبر أنّ الهجوم يشكل اختبارا حقيقا لإرادة المجتمع الدولي.

وبحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان أورتاغوس، فقد اتفق الطرفان خلال اللقاء على أن الهجوم "غير مقبول"، وأنّه "لم يهدد الأمن القومي السعودي فحسب، بل حياة الأميركيين الذين يعيشون ويعملون في المملكة أيضا، وكذلك إمدادات الطاقة العالمية بشكل عام".

وبحثا أيضا "ضرورة اتحاد المجتمع الدولي لمواجهة التهديد المستمر الذي يمثله النظام الإيراني، واتفقا على ضرورة محاسبة النظام الإيراني على سلوكه العدواني والمتهور والتهديدي المستمر".

وكان وزير الخارجية الأميركي أكّد للصحافيين في مستهلّ زيارته للسعودية أن الهجوم هو "عمل حربي" شنّته إيران.

وفي الرياض، عُرضت في مؤتمر صحافي الأربعاء قطع من الصواريخ والطائرات المسيرة التي قالت السعودية إنّها استخدمت في العملية ضد أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في بقيق، وحقل خريص النفطي في شرق المملكة.

وقال المتحدث العسكري العقيد الركن تركي المالكي "الهجوم انطلق من الشمال (...) وبدعم من إيران بدون أدنى شك"، من دون ان يحدد إيران كمصدر للهجوم.

وأضاف "نواصل تحقيقاتنا لتحديد الموقع الدقيق الذي انطلقت منه الطائرات المسيرة والصواريخ"، مشيرا إلى أن المهاجمين استخدموا 18 طائرة مسيّرة وسبعة صواريخ من طراز "كروز".

أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن الذين تدعمهم طهران، مسؤوليتهم عن الهجوم قائلين إنّهم نفّذوه بطائرات من دون طيار، لكن واشنطن أفادت بأنها واشنطن مقتنعة بان العملية انطلقت من إيران.

كما صرّح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الخميس أنّ احتمال أن يكون المتمردون الحوثيون نفذوا الهجوم على المنشأتين النفطيتين في السعودية "يفتقد إلى بعض الصدقية".

وبعد وقت قصير من مؤتمر المالكي، عاد المتمردون وجدّدوا تبنيهم للعملية التي أطلقوا عليها اسم "عملية توازن الردع الثانية"، قائلين أنّها "نفذت بعدد من أنواع الطائرات المسيرة".

وقد نفذ المتمردون في الأشهر الأخيرة عشرات العمليات بطائرات مسيّرة ضد منشآت في المملكة، بينها مطاري جيزان وأبها في جنوب المملكة.

كما هدد المتمردون بشن هجمات ضد الإمارات، مؤكدين أن لديهم "عشرات الأهداف" منها في أبو ظبي ودبي. وقال المتحدث باسم قوات المتمردين يحيى سريع في مؤتمر صحافي عقده في صنعاء "للنظام الإماراتي نقول: عملية واحدة فقط ستكلفكم كثيراً".

والإمارات عضو في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. وسبق أن هدد المتمردون بضرب أهداف في الإمارات، كما أعلنوا استهداف مطاري أبوظبي ودبي، وهو ما نفته السلطات الإماراتية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد أن لديه "خيارات عديدة" للرد على ايران، معلنا عن عقوبات جديدة "خلال 48 ساعة".

واتهم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف واشنطن بانها "تتعمد استهداف" المدنيين الايرانيين عبر تشديد عقوباتها.

وتضاف هذه العقوبات الى اجراءات عقابية غير مسبوقة فرضتها واشنطن على طهران اثر انسحاب ترامب في ايار/مايو 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الايراني والذي يعتبره غير كاف لمنع الجمهورية الاسلامية من حيازة سلاح نووي، اضافة الى اتهامه اياها بزعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط.

بحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن خطط الرد العسكري الأميركية تشمل لائحة من الأهداف في إيران، بينها منشأة عبدان، إحدى اكبر محطات تكرير النفط، وجزيرة خرج التي تضم أكبر منشأة نفطية في البلاد.

كما أن اللائحة تشمل المواقع التي قد تكون انطلقت منها الصواريخ نحو السعودية، وقواعد اخرى للحرس الثوري في جنوب غرب إيران حيث شهدت المنطقة تحركات يشتبه في انها مرتبطة بضربة ارامكو.

وقالت الصحيفة "اي ضربة ضد ايران ستتم على الارجح عبر رشقات من صواريخ كروز تنطلق من سفن البحرية. وفي حال ردت إيران على الضربة الاولى ستقوم طائرات بضرب ثانية".

ورأت شينزيا بيانكو الخبيرة في شون الشرق الأوسط في المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية ان الوضع قد يتدهور نحو "أحداث خارجة عن السيطرة".

وأضافت "هناك عدم يقين في السعودية حيال الطريقة المثلى للتحرك. لكن التفكير ينصب على أن تقوم الولايات المتحدة بضرب منشآت مهمة في إيران لتقليص او استبعاد اي خسائر مدنية".

وكانت شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية الأميركية نقلت الأربعاء عن مسؤول أميركي ان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامئني على الهجوم شرط أن يتم تنفيذه بشكل يبعد الشبهات في أي تورط إيراني.

وقال المسؤولون الأميركيون في التقرير إنّ الأدلة ضد إيران هي صور التقطت بقمر اصطناعي ولم يتم نشرها بعد، تظهر قوات الحرس الثوري الإيراني وهي تقوم بترتيبات للهجوم في قاعدة الأهواز الجوية.

وفي السياق، أعلن الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ان خبراء امميين ارسلوا الى السعودية لاجراء تحقيق دولي حول الهجمات.

وفي خضم التوترات،، انضمت الإمارات والسعودية لقوة بحرية تقودها الولايات المتّحدة لتأمين الملاحة في منطقة الخليج.