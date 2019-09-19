فرنسا: تنفيذ يمنيين للهجوم على منشأتي النفط السعوديتين "يصعب تصديقه"

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:05 19/09/2019 حدث بتاريخ: 10:12 19/09/2019

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الخميس إن إعلان الحوثيين في اليمن مسؤوليتهم عن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين "يصعب تصديقه".

وأضاف لو دريان في حديث لتلفزيون سي نيوز "أعلن المتمردون في اليمن أنهم شنوا هذا الهجوم. هذا يصعب تصديقه إلى حد ما".

وتابع قائلا "هناك تحقيق دولي، فلننتظر نتائجه. لن يكون لي رأي بعينه قبل هذه النتائج"، مضيفا أن التحقيق في الهجمات سيكون سريعا.

وأشارت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسعودية بإصبع الاتهام إلى إيران في الهجمات التي وقعت يوم 14 سبتمبر أيلول واستهدفت معملين أحدهما أكبر مصفاة لتكرير النفط الخام في العالم وأوقفت نصف إنتاج السعودية في بادئ الأمر.

ونفت إيران التي تدعم جماعة الحوثي أي دور لها في الهجمات.