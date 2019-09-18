نتانياهو وغانتس متعادلان بعد فرز جميع الأصوات تقريبا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:56 18/09/2019 حدث بتاريخ: 10:56 18/09/2019

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الأربعاء أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس متعادلان بعد فرز جميع الأصوات تقريبا غداة الانتخابات العامة التي جرت الثلاثاء.

وقالت وسائل إعلام عدة إن كلا من حزب الليكود والتحالف الوسطي "أزرق أبيض" حصل على 32 مقعدا من أصل 120 مقعدا وذلك بعد فرز 90 في المئة من الأصوات.

واعتمدت وسائل الإعلام على مصادر في لجنة الانتخابات المركزية التي لم تعلن أرقاما رسمية بعد.

ولم تقدم النتائج صورة واضحة حول تشكيل الائتلاف الحكومي، الأمر الذي يزيد من احتمال إجراء مفاوضات شاقة لتشكيل حكومة وحدة.

ويمكن لوزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان أن يثبت وصفه بأنه "صانع الملوك" حيث تظهر النتائج الاولية أن حزبه إسرائيل بيتنا حصل على تسعة مقاعد.

وقالت تقارير إن القائمة المشتركة التي تنضوي تحتها الأحزاب العربية ستجعل النواب العرب ثالث أكبر قوة في البرلمان مع 12 مقعدا.

ويمكن لهذه النتيجة أن تسمح للأحزاب العربية بمنع نتانياهو من البقاء في منصبه خاصة إذا ما قرروا الانضمام إلى غانتس.

ولم تقم الاحزاب العربية في إسرائيل سابقا بتأييد أي شخص لرئاسة الوزراء.

وصوت الإسرائيليون الثلاثاء في الانتخابات التشريعية العامة التي تجري للمرة الثانية في غضون خمسة أشهر.