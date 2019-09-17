ظريف يقول أمريكا تنكر الحقيقة بإلقائها اللوم على إيران في هجمات السعودية

وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:57 17/09/2019 حدث بتاريخ: 21:58 17/09/2019

قال وزير خارجية إيران على تويتر يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تنكر الحقيقة بإلقائها اللوم على طهران في الهجمات على منشأتي النفط السعوديتين وتجاهلها أن اليمنيين يردون بعد سنوات من الحرب مع المملكة.

وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعكف على تقييم الأدلة التي تشير إلى وقوف إيران وراء الهجمات على منشأتي النفط السعوديتين وتقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحها وعن حلفائها في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر ”أمريكا تنكر الحقيقة إذا اعتقدت أن الضحايا اليمنيين لأربع سنوات ونصف من أسوأ جرائم الحرب لن يفعلوا كل ما بوسعهم للرد. ربما تشعر بالحرج لأن أسلحتها التي تتكلف مئات المليارات من الدولارات لم تعترض النيران اليمنية“.