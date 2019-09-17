بدء الاختبار البحري لكاسحة جليد روسية حديثة

مصنع "فيبورغ" للسفن

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:46 17/09/2019 حدث بتاريخ: 19:46 17/09/2019

أفاد ناطق باسم مصنع "فيبورغ" للسفن بأن كاسحة الجليد "أوب" المصنوعة بطلب من مؤسسة "آتوم فلوت" الحكومية قامت يوم 5 سبتمبر بأول رحلة لها في بحر البلطيق حيث تخضع لاختبارات مختلفة.

وترمي الاختبارات إلى التأكد من مناسبة مواصفاتها التقنية الحقيقية لتلك التي أعلنت قبل بدء بنائها في المصنع.

وقال الناطق إن قدرة كاسحة الجليد بلغت 12 ميغاواطا. وإنها مزودة بـ 4 محركات حديثة بمقدورها ضمان ملاحة ناقلات الغاز التي تدخل ميناء سابيتا في شبه جزيرة يامال حيث ينشط معمل إسالة الغاز الطبيعي وتخرج منه.

ومن ميزات كاسحة الجليد الجديدة توزع محركاتها حيث يتموضع محركان في مقدمة السفينة ومحركان آخران في مؤخرتها، الأمر الذي يمكّن كاسحة الجليد من تنفيذ مختلف المناورات في الميناء.

يذكر أن بناء كاسحة الجليد بدأ في 27 سبتمبر عام 2016 وتم إنزالها في البحر في 21 يونيو عام 2018.

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن كاسحة الجليد قادرة على القيام بمناورات داخل الجليد الذي تبلغ سماكته 1.5 متر بسرعة عقدتين بحريتين، كما أنها قادرة على كسر الجليد بسماكة 5 أمتار وهي تسير بسرعة 4 عقد بحرية.

ويبلغ طول السفينة 89.2 متر، وعرضها 21.9 متر، وإزاحتها للمياه 7.5 متر.