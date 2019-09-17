ميركل تعتزم مواصلة حظر تصدير أسلحة ألمانية للسعودية

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:31 17/09/2019 حدث بتاريخ: 15:32 17/09/2019

لا ترى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الوقت حاليا أساسا لإلغاء الحظر المفروض على تصدير أسلحة ألمانية للسعودية.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء في برلين ردا على سؤال عن موقفها تجاه تمديد الحظر الذي تنتهي مدته في غضون أيام قليلة: "لا أرى في الوقت الحالي أي مقوم لتغيير موقف الحكومة الألمانية".

يُذكر أن التحالف المسيحي، المنتمية إليه ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، اتفقا في ميثاق الائتلاف في آذار/مارس عام 2017 على وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة "على نحو مباشر" في حرب اليمن، إلا أنهما تركا الكثير من الأبواب الخلفية.

ويستمر حظر تصدير أسلحة ألمانية إلى السعودية حتى 30 أيلول/سبتمبر الجاري بعد أن تم تمديده لمدة ستة أشهر في آذار/مارس الماضي. وبدأ الحظر في الخريف الماضي، عقب واقعة مقتل الصحفي السعودي المنتقد للمملكة، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لمقاتلة الحوثيين في اليمن عبر غارات جوية أيضا. وتعتبر السعودية الحوثيين حليفا وثيقا لألد أعدائها،إيران. ويشن الحوثيون على نحو متكرر هجمات على السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ.