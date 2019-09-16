ترامب يقترب من ترشيح مستشار للأمن القومي لخلافة جون بولتون

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:07 16/09/2019 حدث بتاريخ: 20:07 16/09/2019

اقترب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ترشيح شخصية لتولي منصب مستشاره للأمن القومي خلفا لجون بولتون، الذي ترك البيت الأبيض بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن القائمة المختصرة من المرشحين المحتملين تضم كلا من ريكي واديل، المسؤول السابق للأمن القومي في إدارة ترامب وروبرت سي اوبريان، المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن وفقا لأشخاص مطلعين على هذا الأمر .

كما يفكر ترامب في ترشيح كيث كيلوج، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس مايك بنس. بالإضافة إلى ذلك، تناول ترامب العشاء أول أمس السبت مع ريتشارد جرينيل، سفير الولايات المتحدة الحالي لدى ألمانيا، الذي يعرف بأنه مهتم بالمنصب، لكن الأشخاص المتطلعين قالوا إنه ليس في القائمة النهاية.

وأطاح ترامب ببولتون الأسبوع الماضي، قائلا إنه اختلف "بشدة" مع العديد من مواقفه. كما دخل بولتون- المعروف بمواقفه المتشددة مع خصوم الولايات المتحدة، ومن بينهم إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا- في مشادات متكررة مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو .

وسمح الرئيس ترامب لبومبيو بإبداء الرأي في اختيار خليفة بولتون، وتردد أنه يدعم أوبرايان وواديل.