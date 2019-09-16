الكرملين يحذر من "الاستنتاجات المتسرعة" بعد هجمات السعودية

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:59 16/09/2019 حدث بتاريخ: 16:41 16/09/2019

حثت روسيا اليوم الاثنين دول منطقة الشرق الأوسط وخارجها على عدم استقاء "استنتاجات متسرعة" بشأن من نفذ الهجمات على منشأتين نفطيتين في السعودية.

وكان مسؤول أمريكي كبير قد أبلغ الصحفيين أمس الأحد بأن الأدلة الواردة بشأن الهجمات، التي استهدفت أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم يوم السبت، أشارت إلى ضلوع إيران فيها، وليس جماعة الحوثي اليمنية التي أعلنت المسؤولية عنها.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إن الولايات المتحدة "مستعدة" لرد محتمل على الهجمات على منشأتي النفط السعوديتين.

وردا على سؤال عن البيان الأمريكي، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين "موقفنا رافض لتصاعد التوتر في المنطقة وندعو كل الدول في المنطقة وخارجها إلى تجنب أي خطوات أو استنتاجات متسرعة قد تسهم في زيادة عدم الاستقرار".

وفي بيان منفصل اليوم الاثنين، قالت وزارة الخارجية الروسية إنها ترى في تبادل الضربات الجوية على أهداف مدنية "نتيجة مباشرة للأزمة العسكرية والسياسية الشديدة في اليمن".

وأضافت الوزارة "نعتقد أن استغلال ما حدث لزيادة التوتر حول إيران تماشيا مع السياسة الأمريكية المعروفة، أمر غير بناء".

وتابعت "ومن غير المقبول بدرجة أكبر اقتراح إجراءات عقابية مشددة يبدو أنه جرت مناقشتها في واشنطن".