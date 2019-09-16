زعيم كوريا الشمالية دعا ترامب لزيارة بيونغ يانغ في رسالة جديدة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:20 16/09/2019 حدث بتاريخ: 10:05 16/09/2019

ذكرت صحيفة كورية جنوبية نقلا عن مصادر دبلوماسية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة بيونغ يانغ في رسالة بعثها في أغسطس آب.

ويسبق تاريخ الرسالة أحدث عمليات إطلاق كوريا الشمالية للمقذوفات قصيرة المدى قبل أسبوع. وهذه الرسالة الثانية التي يتلقاها ترامب من كيم الشهر الماضي وسط توقف محادثات نزع السلاح النووي بين البلدين.

وقالت صحيفة جونجانج ايلبو إن كيم تحدث في الرسالة الثانية التي نقلها إلى ترامب في الأسبوع الثالث من أغسطس آب عن استعداده للقاء ترامب لحضور قمة أخرى.

ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية ولا بعثة كوريا الشمالية في الأمم المتحدة على طلبات للتعليق.