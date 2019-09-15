الرئيس الإيراني يتوجه إلى أنقرة للمشاركة في قمة ثلاثية

الرئيس الإيراني حسن روحاني

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:01 15/09/2019 حدث بتاريخ: 17:09 15/09/2019

أعلن مساعد رئيس مكتب الرئيس الإيراني لشؤون الاتصالات والاعلام برويز اسماعيلي أن الرئيس حسن روحاني سيتوجه اليوم الاحد إلى أنقرة للمشاركة في اجتماع القمة الثلاثي الايراني الروسي التركي، طبقا لما ذكرته وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء اليوم.

وقال اسماعيلي في تصريح له اليوم بأنه تم حتى الان عقد 4 اجتماعات بين رؤساء الدول الثلاث ايران وروسيا وتركيا وكان إحدها في طهران.

وأضاف أن اجتماع القمة الثلاثي الخامس سيعقد غدا حول قضية سورية ومسيرة آستانا حيث يتضمن جدول اعماله دراسة احدث الاوضاع الميدانية في سورية.

وحول موعد زيارة الرئيس روحاني الى تركيا قال، ان رئيس الجمهورية سيتوجه عصر اليوم الى تركيا.

وبشان برنامج زيارة الرئيس روحاني الى انقرة قال اسماعيلي، ان برنامج الزيارة يتضمن فضلا عن المشاركة في اجتماع القمة ، اللقاء مع نظيريه الروسي والتركي كلا على حدة للبحث في احدث اوضاع العلاقات الثنائية وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع بلديهما.