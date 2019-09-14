روسيا والولايات المتحدة تجريان محادثات حول رفع عدد دبلوماسييهما في البلدين

وزارة الخارجية الروسية

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:40 14/09/2019 حدث بتاريخ: 16:07 14/09/2019

ذكرت واشنطن أن ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة أجروا، يوم 11 سبتمبر، محادثات حول رفع عدد دبلوماسييهما في البلدين، فيما أكدت الخارجية الروسية أن مثل هذه المشاورات تجري بشكل دائم.

وقال السفير الأمريكي لدى موسكو، جون هانتسمان، في حديث لوكالة "إنترفاكس"، اليوم السبت: "جرت في يوم الأربعاء الماضي محادثات حول العلاقات الثنائية وسبل رفع عدد الكوادر الضرورية في كلا البلدين لتنفيذ العمل الدبلوماسي".

وأوضح هانتسمان أن المشاورات جرت في فيينا بمشاركة نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، ونظيره الأمريكي، جون سالفان، مشيرا إلى أنهما نسقا خطوات مشتركة من الجانبين حول هذا الشأن.

من جانبه، أكد مصدر في الخارجية الروسية، أن موسكو وواشنطن تجريان مشاورات دائمة بشأن تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية لروسيا في الولايات المتحدة.

وقال المصدر، في حديث لبعض وسائل الإعلام الروسية: "يتم إجراء مثل هذه المشاورات على مستوى الخبراء بشكل دوري. وحوارنا الذي يتطرق إلى عدد من المواضيع بينها تطبيع ظروف عمل البعثات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة، يحمل عمليا طابعا دوريا".

وقررت الولايات المتحدة، في 31 أغسطس 2017، إغلاق القنصلية الروسية في مدينة سان فرانسيسكو ومقري الممثليتين التجاريتين لروسيا في واشنطن ونيويورك، وأعلنت يوم 26 مارس 2018 عن طرد 60 دبلوماسيا روسيا في إطار قضية المخبر البريطاني سيرغي سكريبال، لترد موسكو لاحقا باتخاذ خطوة مماثلة بحق الدبلوماسيين الأمريكيين.