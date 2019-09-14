تظاهرة للشرطة تعيق حركة مطار مكسيكو

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:43 14/09/2019 حدث بتاريخ: 12:43 14/09/2019

أعاق المئات من عناصر الشرطة الجمعة الوصول إلى المبنى الرئيسي في مطار مكسيكو، الأكثر ازدحاماً في أميركا اللاتينية، احتجاجاً على حلّ الشرطة الفدرالية، حسب ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس في المكان.

ومنع حوالى 300 عنصر من الشرطة الوصول إلى المبنى رقم 1 الذي تُقلع منه رحلات وطنية ودولية، احتجاجاً على قرار الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلغاء الشرطة الفدرالية المكسيكية لصالح قوة عسكرية جديدة باسم الحرس الوطني.

واستمر التحرك مساء الجمعة بعد ستّ ساعات من التظاهر، ما تسبب بتأخير في المواصلات بما يقارب ثلاث ساعات بين وسط العاصمة والمطار. وأُرغم عدد كبير من المسافرين على السير على أقدامهم وهم يجرّون حقائبهم لاجتياز مئات الأمتار الأخيرة قبل المطار.

وسجّل مطار بينيتو خواريز في مكسيكو دخول وخروج 44,7 مليون راكب عام 2017 وهو الأكثر ازدحاماً في أميركا اللاتينية، يأتي بعده مطار ساو باولو في البرازيل.