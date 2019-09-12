الاقتصاد التركي سيسجل نموا سنويا إيجابيا في 2019

وزير المالية التركي براءت ألبيرق

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:21 12/09/2019 حدث بتاريخ: 20:31 12/09/2019

قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق يوم الخميس إنه يعتقد أن اقتصاد تركيا سيسجل نموا سنويا إيجابيا في 2019، مضيفا أن البيانات قد تُظهر مستوى قياسيا لفائض ميزان المعاملات الجارية في يوليو تموز.

وانكمش اقتصاد تركيا 1.5 بالمئة في الربع الثاني من العام وهي نسبة أقل مما كان متوقعا. وأشار استطلاع لرويترز الشهر الماضي إلى أن النمو في 2019 سيكون صفرا.

وسجل ميزان المعاملات الجارية التراكمي لاثني عشر شهرا فائضا في يونيو حزيران، للمرة الأولى في نحو 17 عاما. وأشار استطلاع لرويترز يوم الأربعاء إلى أن ميزان المعاملات الجارية سجل فائضا بلغ 1.24 مليار دولار في يوليو تموز.