ترامب: الصين قدمت "لفتة طيبة" في استبعاد بعض المنتجات الأمريكية من رسوم جمركية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:42 11/09/2019 حدث بتاريخ: 21:49 11/09/2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن الصين قدمت ”لفتة طيبة“ باستبعاد منتجات أمريكية من رسوم جمركية إضافية وذلك قبل اجتماع مرتقب يهدف إلى نزع فتيل حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأدلى ترامب بهذا التعقيب في تعليقات إلى الصحفيين في البيت الأبيض. ومن المتوقع أن يجتمع مفاوضون تجاريون من البلدين في واشنطن في وقت لاحق هذا الشهر، لكن لم يتم الإعلان عن موعد محدد.

وأعلنت الصين يوم الأربعاء عن أول مجموعة من الاستثناءات من الرسوم الجمركية وتشمل 16 نوعا من المنتجات الأمريكية.