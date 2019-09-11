ترامب يدعو إلى أسعار فائدة صفرية أو سلبية لإعادة تمويل الدين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:47 11/09/2019 حدث بتاريخ: 18:47 11/09/2019

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه ينبغي لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن يخفض أسعار الفائدة إلى ”الصفر أو أقل“ للمساعدة في ”إعادة تمويل ديوننا“ بتكاليف فائدة أكثر انخفاضا وأطول أجلا، وألقى باللوم على رئيس البنك المركزي الأمريكي عن تبديد ”فرصة تأتي مرة واحدة في العمر“.

وكتب ترامب على تويتر ”يجب على الولايات المتحدة دائما أن تدفع ... المعدل الأدنى (للفائدة). إنها فقط سذاجة جاي باول ومجلس الاحتياطي التي لا تسمح لنا بأن نفعل ما تفعله دول أخرى بالفعل“، في إشارة إلى جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.