ترامب يتوعد بأن الهجوم الأميركي على طالبان سيستمر وسيكون "أقوى"

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:32 11/09/2019 حدث بتاريخ: 17:32 11/09/2019

حذر الرئيس دونالد ترامب الأربعاء من أن ما يصفه بأنه هجوم عسكري أميركي لم يسبق له مثيل على طالبان في أفغانستان سيستمر، بعد خمسة أيام فقط من إلغاء محادثات السلام مع هذه الحركة.

وقال ترامب في حفل بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لهجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، إن القوات الأميركية "ضربت خلال الأيام الأربعة الماضية (...) عدونا بصورة أقوى مما تعرضوا له من قبل وستستمر في ذلك". وقال إن الأمر بشن الهجوم صدر بعد أن ألغى محادثات السلام السرية مع طالبان في نهاية الأسبوع ردا على هجوم أسفر عن مقتل جندي أميركي الأسبوع الماضي.