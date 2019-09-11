روسيا تستبعد أن يساعد رحيل بولتون في تحسين العلاقات مع أمريكا

نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:53 11/09/2019 حدث بتاريخ: 12:34 11/09/2019

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف قوله اليوم الأربعاء إن موسكو لا تتوقع أن تتحسن علاقاتها فجأة مع واشنطن بعد إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

وأقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصورة مفاجئة بولتون، وهو أحد الصقور البارزين في الإدارة الأمريكية، وسط خلافات بشأن التعامل مع تحديات السياسة الخارجية مثل كوريا الشمالية وإيران وأفغانستان وروسيا.

وقال ريابكوف إن مثل هذه التغييرات لم تسفر عن تطبيع العلاقات في الماضي.