بريطانيا تستدعي سفير إيران وتقول طهران خالفت التأكيدات بشأن ناقلة النفط

الناقلة الإيرانية أدريان داريا

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:06 10/09/2019 حدث بتاريخ: 19:07 10/09/2019

استدعت بريطانيا السفير الإيراني يوم الثلاثاء للتنديد بما قالت إنه انتهاك واضح للتأكيدات التي قدمتها بشأن شحنة النفط التي كانت تحملها الناقلة أدريان داريا 1، والتي سبق احتجازها لانتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان ”إيران أظهرت تجاهلا تاما للتأكيدات التي قدمتها بشأن أدريان داريا 1“، متهما إيران بعدم الوفاء بتعهدها عدم نقل النفط من الناقلة إلى سوريا.

وأضاف ”بيع النفط هذا إلى نظام (الرئيس السوري بشار الأسد) الوحشي إنما هو جزء من النمط السلوكي لحكومة إيران الذي يستهدف زعزعة الأمن الإقليمي“.

وقالت بريطانيا إنها ستثير المسألة في الأمم المتحدة هذا الشهر.