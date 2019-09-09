الكرملين: لا أساس للحديث عن نجاح "التصويت الاحتجاجي" في الانتخابات الروسية

عاملو مركز مراقبة انتخابات المجلس البلدي في موسكو

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:38 09/09/2019 حدث بتاريخ: 19:38 09/09/2019

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن خسارة حزب روسيا الموحدة لثلث مقاعده في مجلس موسكو لا يعود لنجاح دعوات "التصويت الاحتجاجي" حسبما قالت تقارير والتكهنات الصحفية.

وفي تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أجاب بيسكوف بنفي على سؤال عما إذا كان سبب خسارة حزب "روسيا الموحدة" ثلث مقاعدها في مجلس موسكو البلدي هو تصويت الناخبين المحتجين على تعامل السلطات مع فعاليات غير مرخصة في العاصمة قبل أسابيع من الانتخابات البلدية.

وقال المتحدث باسم الكرملين: "كلا، لا يمكننا أن نتفق مع هذا الرأي. بالعكس، أشارت نتائج الانتخابات إلى أن تخمينات الخبراء السياسيين حول التصويت الاحتجاجي لم تجد ما يؤكدها".

وعندما سئل عن أسباب الضعف النسبي لدعم الناخبين لـ "روسيا الموحدة" في موسكو، مقارنة مع المناطق الروسية الأخرى، قال بيسكوف: "لعلكم تعلمون أن التقلبات في الأرقام أمر ممكن في الانتخابات، وسيكون من الخطأ الجسيم استخلاص استنتاجات معينة من ذلك. فالاستنتاجات الأكثر صحة هي تلك التي تقدم الصورة العامة".

وبينت نتائج انتخابات المجلس البلدي في موسكو، يوم الأحد، أن المرشحين المستقلين (من بينهم من حظي بدعم من الحزب الحاكم) حصلوا على 26 من أصل 45 مقعدا في المجلس. ويليهم المرشحون عن الحزب الشيوعي، مع 13 مقعدا، فيما حصل حزبا "يابلوكو" و"روسيا العادلة" على 3 مقاعد لكل منهما.

ومنذ منتصف يوليو الماضي، شهدت العاصمة الروسية سلسلة من التجمعات والمسيرات نظمها عدد من رموز التيارات المعارضة والذين لم يتم تسجيلهم كمرشحين لانتخابات المجلس البلدي بسبب مخالفات تم كشفها في جمع تواقيع الناخبين (وفقا للسلطات).

وقامت الشرطة بتوقيف نحو 1.7 ألف شخص أثناء هذه الفعاليات غير المرخصة، فيما فتحت لجنة التحقيقات الروسية عددا من الملفات الجنائية بتهمة "أعمال الشغب" و"الاعتداءات على السلطة".

وفي 8 سبتمبر، شهدت 85 منطقة روسية أكثر من 5 آلاف حملة انتخابية متفاوتة المستوى، من بينها انتخابات بلدية وانتخابات محافظي مقاطعات، إضافة إلى انتخابات فرعية لمجلس النواب (الدوما) الروسي.