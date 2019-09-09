نتنياهو: إيران لديها موقع سري آخر لتطوير الأسلحة النووية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:22 09/09/2019 حدث بتاريخ: 19:50 09/09/2019

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين أن طهران تطور أسلحة نووية في موقع سري في آباده بإيران.

وهذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها نتنياهو الموقع، الذي قال إنه تم اكتشافه في مجموعة من الوثائق الإيرانية التي سبق أن حازتها إسرائيل وكشفت عنها العام الماضي.

وقال نتنياهو "أجرت إيران في هذا الموقع تجارب لتطوير أسلحة نووية"، مضيفا أنه يقع إلى الجنوب من مدينة أصفهان الإيرانية.

وأفاد بأن إيران دمرت الموقع عندما أدركت أن إسرائيل اكتشفته.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد يوم من كشف رويترز أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على آثار لليورانيوم في موقع آخر ولم تفسرها إيران بعد.